Rey Varela y Lorenzana se reunieron con los empresarios Daniel Alexandre

El Parador de Turismo de Ferrol acogió este viernes un encuentro sectorial entre el cabeza de lista del Partido Popular al Senado por A Coruña, José Manuel Rey, y empresarios de la comarca. La reunión, en la que también tomó parte la conselleira María Jesús Lorenzana, sirvió para presentar las diferentes propuestas de la formación en materia de economía e industria.

Poco antes de la cita, ambos representantes comparecieron ante los medios, reivindicando el también alcalde la necesidad de contar con presupuestos estatales, lamentando que el presente “es el primer mandato en toda la historia de la democracia” que no ha renovado las cuentas en cuatro años. En este sentido, Rey Varela comparó la situación a la de Ferrol –recordando que su gobierno aprobó cuatro hojas de ruta económicas en tres años– y afirmando que un Ejecutivo liderado por el PP impulsará dos diferentes en el próximo 2027.

Por otra parte, el popular comprometió un “mayor apoyo a las empresas que creen empleo” y “una fiscalidad adecuada” que acompañe a un potencial crecimiento económico “junto a la reducción de trabas burocráticas” y a la aplicación de políticas que “atraigan inversión industrial a España”.

Lorenzana, por otro lado, señaló que una de las grandes carencias de la ciudad naval era la de suelo industrial, recordando que, desde la Xunta, se está impulsando la creación de un polígono que, en su última fase, “tendrá 1.600.000 metros cuadrados de desarrollo”. No obstante, para ello “vamos a necesitar energía”, aseguró la representante, retomando el argumento de José Manuel Rey de la necesidad de contar con presupuestos estatales, dado que sin ellos es “imposible acometer todas las infraestructuras necesarias”.