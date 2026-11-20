El encuentro se celebró en el local de la entidad vecinal Cedida

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, mantuvieron este viernes un encuentro con la directiva de la Asociación de Vecinos (AVV) de Pazos, en la parroquia de Serantes, para atender las reclamaciones de los residentes de la zona y abordar las actuaciones realizadas en el marco del plan de barrios.

Según relató el presidente de la entidad, Juan Carballo, durante la reunión se les trasladó que las intervenciones que ya se encuentran programadas, el aglomerado de los caminos de A Regueira y Seara-Coimil, podrá acometerse a comienzos de año tras adjudicarse recientemente los servicios de dirección de obra y de coordinación de seguridad y salud. En cuanto a la pavimentación de la pista de la Areosa, que será financiada a través de los fondos POS+ 2026 de la Diputación, por el momento sigue en fase de evaluación.

A nivel de mantenimiento, Carballo apuntó que los habitantes del área estaban “muy contentos” con los trabajos acometidos, apuntando que las mejoras van “lentas”, pero que se están haciendo. En este sentido, el representante vecinal señaló que aún queda pendiente el cambio de contenedores en la zona, pero que será una actuación ligada a la recepción de los camiones de carga lateral.

“En cuanto a los desbroces y la limpieza, notamos una mejora, mientras que en la reposición de lámparas, por ejemplo, nos van atendiendo bien”, concluyó el presidente de la AVV.