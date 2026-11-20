Acto reivindicativo sobre la AP 9 Cedida

Una “AP-9 galega e libre de peaxes” es el objetivo que se marca el BNG y una reivindicación en cuyo empeño no cejan y que esperan poder convertir en realidad.

El número 3 al Congreso por A Coruña, Manuel Polo, recordó este jueves en un acto reivindicativo que entre las medidas desarrolladas por el BNG para mejorar la vida de los gallegos y el desarrollo económico está “o logro de ter negociado importantes bonificacións na AP-9 nesta lexislatura”.

Logros

Así, recordó los descuentos que suponen que hoy se pague “apenas o 25%, con bonificacións de até o 75%. É dicir, que só paguen 1 euro de cada 4 do prezo das peaxes”, pese a que el objetivo sigue siendo la gratuidad. Manuel Polo aseguró que la razón de que se sigan pagando peajes “é por decisión do PP, que prorrogou a concesión até 2048”.

Polo apuntó que se trata de la autopista más cara del Estado y supone “un lastre para as familias, e para traballadores e traballadoras, persoas autónomas, pequenas empresas e transportistas”. Apuntó, por tanto, que el Bloque trabajará en que “a prórroga que a UE di que é ilegal sexa anulada”.