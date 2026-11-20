Foto de familia antes de la comparecencia ante los medios Juan Rey-Cabarcos

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acompañada de los candidatos de Ferrolterra al Congreso y el Senado, Manuel Polo y Pilar Lozano, y del diputado y alcaldable ferrolano, Mon Fernández, visitaron este mediodía el entorno del acuartelamiento Sánchez Aguilera, donde la formación propone la creación de domicilios de alquiler asequible. Y es que, siguiendo el calendario de encuentros e intervenciones de los nacionalistas de cara al 29N, fueron estas antiguas instalaciones castrenses el emplazamiento elegido para abordar sus propuestas en materia de vivienda.

El primero en tomar la palabra fue Fernández Alfonzo, señalando que el proyecto de urbanización del espacio, “mal concebido” desde un inicio, “pode ser tamén unha oportunidade” para los vecinos”. No obstante, el aprovechamiento del mismo dependerá, “como tantas outras cousas, do que se decida no Goberno estatal”, por lo que considera esencial fortalecer la presencia del BNG en las cortes para lograr este objetivo. En este sentido, el diputado acusó al alcalde, José Manuel Rey, de “evitar comprometerse” a afirmar que las futuras 460 viviendas que se construirán en el acuartelamiento “sexan de protección oficial” y que, por ello, “vainos moito a todos os ferroláns e as ferrolás que haxa unha maioría no Congreso a favor de Ferrol e das maiorías sociais”.

Por su parte, la portavoz nacional, Ana Pontón, denunció la “escalada brutal” en los precios del sector inmobiliario, señalando, además, que la urbe naval era, de las grandes ciudades gallegas, la que había registrado un incremento más elevado. “O que estamos a ver e que nin o Partido Popular nin o Partido Socialista son capaces de tomar medidas realmente valentes e eficaces que protexan un dereito fundamental como é ter unha vivienda digna”, aseveró.

En el caso concreto de Galicia, la nacionalista afirmó que, durante los últimos 17 años, “o PP ao frente da Xunta” paralizó la construcción residencial pública y favoreció “a especulación”, responsabilizando a la formación de la “escalada de prezos”. Las críticas de Pontón, no obstante, no se limitaron a los populares, afeando al PSOE que, durante los últimos años, no tomase medidas para solventar esta coyuntura y “protexer o dereito á vivenda”, llegando “a última hora cuns decretos insuficientes ante o clamor social”.

“Nós o que vemos é que, desde o bipartidismo, non se lle esté a dar solucións o problema”, insistiendo en que, mientras el PP “favorece á especulación”, el Gobierno socialista “non estivo á altura”, una tesitura, a su juicio, que se ejemplifica en el Sánchez Aguilera, dado que no se ha garantizado el carácter público de los planes de promoción inmobiliaria para el acuartelamiento. “O BNG vai defender con claridade que as 460 vivendas que están previstas nesta urbanización teñen que ser públicas e en alugueiro, para que a xente poida ter acceso a un fogar asequible, a un prezo razonable e acorde aos salarios que temos no país”.

Finalmente, Ana Pontón reivindicó ir más allá del espacio castrense, abogando por la liberalización de los domicilios vacíos en propiedad del Ministerio de Defensa por medio del plan específico para alquileres accesibles.