Momento de la rueda de prensa celebrada este viernes en el palacio municipal Juan Rey-Cabarcos

El Concello de Ferrol ha puesto en marcha un servicio pionero en Galicia que permitirá que las personas sordas puedan tener una comunicación efectiva y directa con la Policía Local. La iniciativa, como señaló la concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, es “muy sencilla tecnológicamente”, pero que “va a suponer un avance muy importante” para este colectivo: un canal específico de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Así, mediante este programa, los usuarios podrán trasladar en tiempo real a la central del cuerpo municipal toda petición de ayuda o asistencia, además de informar “de cualquier incidencia”. “Hasta ahora podían encontrarse con una barrera, que es lo que pretendemos eliminar”, afirmó, incidiendo además en que la puesta en marcha de esta herramienta es una muestra de la importancia “de que las administraciones debemos escuchar a los colectivos, conocer sus necesidades e intentar ofrecer soluciones prácticas que mejoren su autonomía y su calidad de vida”.

“La accesibilidad no significa que las personas tengan que adaptarse a los servicios públicos, sino totalmente al revés”, aseguró la edila, insistiendo en que no se trataba únicamente de adoptar un nuevo número de WhatsApp, sino de permitir a estas personas hacer uso de un servicio al que tienen derecho como ciudadanos. El número, señaló Pieltain, es el 698 197 241, es de uso exclusivo de estos vecinos y ya se encuentra plenamente operativo.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF), Teresa Gallo, apuntó que la comunicación es “importantísima” para este colectivo, explicando que en caso de necesidad, como un accidente o una denuncia, emplear los servicios existentes es “imposible”. En este sentido, la mensajería por medio de estas aplicaciones es ideal, de modo que el poder emplearlas para acceder a estas prestaciones “nos facilita que nos puedan dar una atención rápida”.

“Un 981 para nosotros no es viable, necesitábamos esta adaptación para hacerlo posible”, relató, detallando que, cuando la Concejalía les hizo la propuesta de implementar el WhatsApp “nos pareció maravilloso”. Y es que, como apuntó Gallo, no siempre se puede depender de un intérprete, especialmente teniendo en cuenta que tan solo hay uno para todos los usuarios de la comarca, unas 1.500 personas. A este respecto, la presidenta incluso compartió experiencias personales de tener que comunicarse con la Policía y no ser capaz al no haber alguien trasladando lo que quería expresar.

En esta línea, incidió en que, especialmente en casos en los que tienes que comunicarte con las autoridades, por ejemplo en el caso de una denuncia por una situación de violencia machista, la precisión es fundamental, y eso solo podría lograrse con un intérprete o con agentes entrenados para comprender el lenguaje de signos. Por último, en cuanto a si esta iniciativa se había planteado a otros Cuerpos de Seguridad del Estado, la presidenta señaló que tiempo atrás sí que se solicitó esta adaptación, pero que nunca se llevó a cabo. No obstante, la concejala avanzó su intención de trasladar la propuesta a los representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la próxima Xunta Local de Seguridade.