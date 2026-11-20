En marzo de 2016, en su primera visita a Ferrol como rey Daniel Alexandre

La de este jueves fue la cuarta visita de Felipe de Borbón a Ferrol desde su proclamación como rey y la primera que le llevó a conocer el Cuartel de Dolores del Tercio del Norte de Infantería de Marina, además de los polvorines de Mougá, dos instalaciones que no suelen figurar en los itinerarios oficiales.

La primera ocasión en la que pisó suelo ferrolano siendo ya monarca fue el 29 de marzo de 2016. En aquella jornada, su recorrido se ciñó al terreno estrictamente militar para comprobar de cerca la actividad, ya entonces frenética, de las dos escuelas de especialidades de la Armada en la ciudad: la Antonio de Escaño y la Estación Naval de A Graña. Empezó en la de Caranza y, al finalizar, acudió al Arsenal para desplazarse a la Esengra a bordo de una pequeña embarcación.

Tardó pocos meses en volver y ese mismo año, el 4 de noviembre de hace una década, Felipe VI regresó a la urbe, esta vez luciendo ya la barba que todavía le acompaña hoy. Aquel día, el jefe del Estado presidió los actos por el Día del Veterano que tuvieron lugar en el Patio de Armas del Arsenal, en el antiguo Cuartel de Instrucción, donde se impusieron distintas condecoraciones.

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Tardaría algo menos de nueve años en regresar a Ferrol. Lo hizo el 20 de febrero de 2025 protagonizando una intensa agenda que lo llevó a conocer un poco más la principal dependencia de la Armada y el astillero público. En primer lugar, como ocurrió también este jueves, el rey fue recibido con honores. De hecho, con la ‘Almirante Juan de Borbón’ y la ‘Méndez Núñez’ atracadas en el muelle del Arsenal, se escucharon 21 salvas, las que se le dispensan al jefe del Estado.

Tras pasar revista a la Fuerza y asistir al desfile, Felipe VI conoció entonces, en voz del alcalde José Manuel Rey Varela y acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, los pormenores del proyecto de ‘Abrir Ferrol al mar’ que sigue ejecutándose a día de hoy. Al finalizar la presentación, el monarca se desplazó hasta el Dique de la Campana, una de las joyas del patrimonio industrial de la ciudad que permanece en activo desde su inauguración en el siglo XIX.

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Finalmente, aquella intensa jornada culminó en Navantia, donde recibió información sobre el programa de las F-110, cuya primera unidad se botó meses después, en noviembre, con su madre, la reina Sofía, como madrina.