Las lluvias volvieron a provocar pequeñas inundaciones Daniel Alexandre

La segunda jornada de temporal en la comarca de Ferrolterra se ha saldado con vientos de hasta 108 kilómetros por hora y lluvias fuertes pero esporádicas. La borrasca, la tercera de noviembre pero la única que ha afectado directamente al entorno de la ciudad naval, llegó a Galicia durante la madrugada de ayer miércoles proveniente del sur de Irlanda y, aunque ha dejado centenares de incidencias a su paso por toda la Comunidad, en Ferrol su impacto sigue siendo reducido –el Concello constató únicamente tres caídas de árboles en el municipio–.

En cuanto al viento, durante la jornada de hoy se registraron velocidades medias de 18,5 kilómetros por hora en Ferrol, de 3,9 en Narón y de 68 en Cedeira, con rachas máximas que oscilaron entre los 66,3 según la estación meteorológica del CIS y los 108,18 de Punta Candieira. En cuanto a las precipitaciones, como se señaló se captaron episodios de gran intensidad pero muy cortos, especialmente durante las últimas horas de la mañana, dejando el mayor balance acumulado en las instalaciones naronesas, con 13,2 litros –10,6 en Ferrol–.

En cuanto a la alerta naranja activada por la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior durante la mañana del miércoles, el organismo autonómico informó ayer por la tarde de su extensión, en un principio, hasta la primera mitad de mañana viernes. Respecto al estado del mar, el aviso autonómico anticipaba olas de entre seis y ocho metros, extremo confirmado por los sensores de medición de la boya de Estaca de Bares, que registró un pico máximo de 7,27 metros en torno a las nueve de la mañana.

Por último, en lo referente a las previsiones para los próximos días, el portal autonómico Meteogalicia anticipa lluvias débiles pero relativamente continuas hasta la tarde del próximo sábado, con vientos que irán bajando en intensidad.