Caja de la persiana desprendida Juan Rey-Cabarcos

La Asociación de pais e nais de nenos e nenas con problemas psicosociais –Aspaneps– ha expresado su malestar por los últimos desperfectos registrados en la sede, en la antigua residencia de suboficiales de Canido, el último, el desprendimiento de la caja metálica de una persiana que, afortunadamente, explican, se produjo de noche y no ocasionó daños personales.

Desde la entidad, que tiene más de 770 socios y socias y entre 16 y 18 profesionales, apuntan que son relativamente frecuentes los problemas ocasionados por la falta de mantenimiento de un inmueble que, por lo de ahora, y a falta de que se materialice su traspaso al Concello de Ferrol, pertenece al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa –Invied–.

El Concello, que fue informado por la comunidad de Aspaneps, confirma que ha dado traslado de lo sucedido al organismo dependiente del Ministerio para que corrija las deficiencias. No obstante, explica, ante el riesgo que supone para los usuarios, personal del parque de bomberos de Ferrol, acompañados por técnicos de Urbanismo, inspeccionarán el inmueble y acometerán las acciones precisas para asegurar las instalaciones.