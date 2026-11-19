Isabel Lama, de A Estiba da Vella, mostrando los productos cítricos y las nabizas que tiene en su puesto F. C.

El otoño llegó de repente y el cuerpo pide cuchara. Esto lo saben bien en A Estiba da Vella, en el mercado central de Ferrol, donde son conscientes además de que no abunda el tiempo del que se dispone para cocinar. Así, con el propósito de poner las cosas fáciles a su clientela, Isabel Lama despacha preparados para que la sopa de verduras sea cuestión de minutos.

La responsable del negocio y su hermana preparan a diario, con las hortalizas frescas del día, paquetes en los que mezclan ingredientes ya picados y pelados como judías, apio, puerro, repollo, zanahoria o calabaza, de modo que ya no hay excusas.

“Después, solo tienen que llegar a casa, pasarle un agua y ponerlas a hervir. Hay quien le añade unos fideos o quien prefiere unos garbanzos. Incluso también la trituran para hacer en puré”, aconseja la placera, y avisa de que, para no quedarse sin ella, lo mejor es encargar. La venden a 3,90 los 700 gramos.

Nabizas y cítricos

En un otoño atípico por las altas temperaturas, lamenta Lama que la castaña gallega “fue malísima porque no llovió y se secó antes de tiempo; nosotras tuvimos que venderla del Jerte”, así que la reina indiscutible de estos meses está siendo la nabiza que, en su caso, llega desde Monfero.

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“Se puede usar para muchas más cosas que para el caldo, como por ejemplo para una ensalada o en ajada”, dice, enumerando que, asimismo, empieza a llegar la acelga y la espinaca de aquí, también tardías a causa de la sequía.

Además, recomienda la coliflor del país, que llega desde Miño, y toda la gama de cítricos que están en momento óptimo. A mayores, A Estiba da Vella vende mucha legumbre en esta época y también están arrasando los productos navideños entre los más precavidos.

“Orejones, pasas, polvorones, higos turcos y de cuello de dama... Hay de todo ya, prácticamente. Estamos vendiendo mucho para Navidad aunque parezca increíble”, confiesa Isabel Lama.