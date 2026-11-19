El fotógrafo ya fue el autor del cartel de 2020 con una imagen de la Soledad Jorge Meis

El cartel oficial de la Semana Santa de 2027, declarada de Interés Turístico Internacional, todavía no se ha dado a conocer, pero sí la autoría del mismo, ya que para este fin se realiza cada año un concurso.

El fotógrafo Roberto Marín, gran conocedor de todos los entresijos de esta celebración, al ser quien desde la propia Junta de Cofradías plasma cada año cada momento de las procesiones de Semana Santa, ha resultado ganador en esta convocatoria, en la que tendrá el protagonismo la Virgen de la Soledad.

Valoración

El jurado de la Cofradía de la Soledad anunció que, tras valorar las obras presentadas al concurso para elegir la imagen del cartel anunciador de la Semana Santa 2027, ha sido elegida la propuesta de Roberto Marín. Desde la Cofradía se le trasladó la “más sincera enhorabuena y agradecerle su participación y aportación artística, así como a todas las personas que han presentado sus trabajos y han hecho posible este concurso”, contribuyendo a mantener viva la tradición y engrandecer nuestra Semana Santa.

Ketty Garat será la pregonera de la Semana Santa ferrolana Más información

La obra de Marín es sobradamente conocida en la ciudad naval y vinculada estrechamente a la Semana Santa. El pasado año, además, pudo verse en Odeón una exposición de su autoría, en la que, bajo el título ‘Una mirada cofrade’, recogía precisamente imágenes de procesiones y momentos de la Semana Santa de años anteriores, plasmando la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo y con representación en imágenes de las cinco agrupaciones ferrolanas.

Este año es el turno de la Cofradía de la Soledad como protagonista del cartel de la Semana Santa, ya que precisamente en 2027 se cumplen 70 años desde que se constituyó la Cofradía y Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad con el objetivo de recuperar la procesión de esta Virgen, que los terciarios franciscanos celebraban desde antes de 1858.