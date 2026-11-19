El Concello incidió en su momento en la gran acogida que tuvo la convocatoria de 2025 Emilio Cortizas

El gobierno local de Ferrol ha dado a conocer esta semana, mediante su publicación en el tablón de anuncios de la web municipal, la resolución definitiva de la orden de ayudas destinadas a entidades vecinales destinadas a la celebración de festejos patronales en barrios y parroquias del territorio.

Estas subvenciones, como se recordará, fueron anunciadas el pasado 11 de agosto tras su aprobación en Xunta de Goberno Local, dando así continuidad, por el gran éxito cosechado, a la convocatoria de 2025, en la que se vieron beneficiadas nueve organizaciones. En esta ocasión, según se observa en el documento, serán ocho las asociaciones subvencionadas, dado que la AVV Santa Mariña do Vilar no aportó la documentación de enmienda requerida. En cuanto al montante, se repartieron 23.999 euros de los 24.000 destinados.

Por otro lado, el tablón de anuncios virtual recoge una segunda resolución, en este caso de carácter provisional, relativa a la línea de ayudas 2026 para entidades culturales del municipio. Los interesados pueden consultar el documento para conocer tanto las cuantías concedidas como el razonamiento de las puntuaciones otorgadas. Asimismo, se abre un plazo de diez días hábiles para la presentación de alegaciones.