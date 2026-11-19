Momento de la visita al local vecinal ferrolano Cedida

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó hoy jueves hasta el local social de la Asociación de Vecinos de Esmelle para supervisar el acabado de las obras de eficiencia energética y aislamiento térmico acometidas en el inmueble.

El proyecto, tal y como recordó la representante, fue cofinanciado por la administración autonómica a través de una ayuda de 12.000 euros del Plan específico de acción comunitaria impulsado por la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. En el caso concreto del edificio ferrolano, los fondos permitieron sustituir un total de diez ventanas y una puerta por nuevas carpinterías exteriores de pvc con doble acristalamiento.

Este programa, puntualizó Martina Aneiros, está dirigido específicamente a entidades vecinales, asociaciones de mujeres rurales y comunidades de usuarios de aguas de cara a apoyar sus actividades y “mellorar a convivencia e dinamizar a vida social e cultural” en estas áreas.

La presente convocatoria, incidió, cuenta con una dotación total de tres millones de euros, de los cuales 2,6 se destinarán a actuaciones “de acondicionamento, reforma e ampliación dos locais”, como las realizadas en Esmelle, además de a la eliminación de barreras arquitectónicas; mientras que los 400.000 euros restantes servirán para impulsar la realización de actividades mediante la compra de material específico, como equipos informáticos y audiovisuales o mobiliario.