Imagen de la edición anterior de la carrera Archivo

Este domingo, 22 de noviembre, se celebrará la tradicional Carrera y andaina contra la violencia machista, que alcanza su séptima edición.

Como viene siendo habitual, habrá cuatro categorías masculinas y femeninas: sub 18, sub 23, sénior (nacidos entre los años 2003 y 1991) y máster (nacidos en el 1990 y anteriores).

La andaina, por su parte, está abierta a todas las edades. Todas las personas participantes recibirán una camiseta conmemorativa.

La inscripción en este evento es gratuita y debe formalizarse a través de la página web de Carreiras Galegas antes de las 22.00 horas de este jueves día 19.

Las personas que se inscribieron antes del martes 17, podrán recoger sus dorsales en la Casa da Muller este jueves y mañana viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas, mientras que las personas que se hayan incrito del miércoles 18 en adelante recogerán el dorsal el propio día de la carrera (domingo 22) en el palco de la música del Cantón de Molíns, a partir de las 9.00 horas y antes del inicio de la carrera.

El evento se enmarca en la programación del Concello de Ferrol del 25N que se presenta bajo el lema 'Só… Déixate de escusas' y que incluye otras actividades como el propio acto institucional del día 25, iniciativas en centros educativos y sesiones de microteatro.