La Cámara prestó asesoramiento a un millar de personas emprendedoras desde septiembre de 2025
Veintitrés empresas se beneficiaron de las acciones de internacionalización
En poco más de un año –catorce meses, desde septiembre de 2025–, la Cámara de Comercio de A Coruña ha prestado asesoramiento en su sede de Ferrol a más de un millar de personas emprendedoras que se acercaron al edificio de la calle María para pedir información y orientación con la idea de perfilar y poner en marcha sus propios negocios.
Pese al tiempo transcurrido, la Cámara, gracias, en parte, al convenio con la red de Polos de Emprendemento de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, y también a la experiencia acumulada, es ya un referente para las personas autónomas y sector empresarial.
En el balance de esta primera etapa, el organismo que preside Antonio Couceiro no solo realizó tutorías individualizadas, sino que también organizó 23 actividades formativas precisamente sobre emprendimiento y otras dieciséis de networking para el intercambio de experiencias y contactos profesionales.
Además, la Cámara celebró 25 reuniones con agentes de desarrollo local y entidades del territorio, además de tramitar entre diez y quince solicitudes de microcréditos para financiar proyectos emprendedores a través del convenio que el ente cameral tiene con MicroBank.
En estos dos años –antes de abrir las instalaciones de la calle María ya organizó alguna actividad en Ferrol–, la Cámara también ha hecho hincapié en la formación, especialmente entre la población de más de 45 años. Así, celebró en el Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas dos ediciones del Encontro 45+, con una media de más de cuarenta empresas participantes y hasta doscientas ofertas de empleo.
A esta misma franja de edad se enfocó el programa Talento, en el que participaron más de 40 personas que recibieron formación en seguridad industrial, auxiliar de almacén y logística y auxiliar de cocina. Las actividades del plan Talento también se dirigieron a la población más joven, implicando a 53 alumnos y alumnas con formación en inglés comercial y las denominadas ‘soft skills’, empleabilidad, atención al cliente, pedidos online y técnicas de estética y uñas.
Acciones comerciales en Portugal, Francia, Marruecos o EEUU
Una de las líneas de trabajo más exitosas de la Cámara de Comercio de A Coruña en Ferrol fueron las acciones de internacionalización, impulsadas con la colaboración de la Xunta. En 2025 fueron doce las participaciones empresariales en misiones comerciales y ferias en Portugal, Francia, Marruecos, México o Estados Unidos. Este año, el programa permitió que once empresas pudieran beneficiarse de acciones, en este caso en Portugal, Marruecos, México, Estados Unidos y también en Senegal.
Las empresas que participaron pertenecen a sectores vinculados con las energías renovables, los invernaderos, la maquinaria agrícola, las tecnologías de la información y las comunicaciones, y también los servicios.