Imagen de la segunda feria Encontro 45+, celebrada en el Auditorio Jorge Meis

En poco más de un año –catorce meses, desde septiembre de 2025–, la Cámara de Comercio de A Coruña ha prestado asesoramiento en su sede de Ferrol a más de un millar de personas emprendedoras que se acercaron al edificio de la calle María para pedir información y orientación con la idea de perfilar y poner en marcha sus propios negocios.

Pese al tiempo transcurrido, la Cámara, gracias, en parte, al convenio con la red de Polos de Emprendemento de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, y también a la experiencia acumulada, es ya un referente para las personas autónomas y sector empresarial.

En el balance de esta primera etapa, el organismo que preside Antonio Couceiro no solo realizó tutorías individualizadas, sino que también organizó 23 actividades formativas precisamente sobre emprendimiento y otras dieciséis de networking para el intercambio de experiencias y contactos profesionales.

Además, la Cámara celebró 25 reuniones con agentes de desarrollo local y entidades del territorio, además de tramitar entre diez y quince solicitudes de microcréditos para financiar proyectos emprendedores a través del convenio que el ente cameral tiene con MicroBank.

En estos dos años –antes de abrir las instalaciones de la calle María ya organizó alguna actividad en Ferrol–, la Cámara también ha hecho hincapié en la formación, especialmente entre la población de más de 45 años. Así, celebró en el Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas dos ediciones del Encontro 45+, con una media de más de cuarenta empresas participantes y hasta doscientas ofertas de empleo.

A esta misma franja de edad se enfocó el programa Talento, en el que participaron más de 40 personas que recibieron formación en seguridad industrial, auxiliar de almacén y logística y auxiliar de cocina. Las actividades del plan Talento también se dirigieron a la población más joven, implicando a 53 alumnos y alumnas con formación en inglés comercial y las denominadas ‘soft skills’, empleabilidad, atención al cliente, pedidos online y técnicas de estética y uñas.