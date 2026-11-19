Imagen de un acto de la plataforma Ferrol por Palestina Daniel Alexandre

Fuentes del Arsenal confirmaron este jueves que las dos personas que el pasado fin de semana robaron una bandera y rompieron otra en el puesto de la plataforma Ferrol con Palestina no son militares, como inicialmente se creía. Según detallaron, las investigaciones realizadas tanto por la Policía como, de forma interna, en las instalaciones castrenses, determinaron que ninguno de estos individuos forman parte de las Fuerzas Armadas.

El suceso, como se recordará, fue denunciado el pasado martes por la propia entidad social, que detalló que estas dos personas, aprovechando que los responsables del stand informativo se habían ausentado para auxiliar a un compañero, se aproximaron al mismo y se hicieron con una de las banderas, rasgando la otra al no poder sustraerla. Los implicados se desplazaron entonces a una terraza cercana, supuestamente para poder observar la reacción de los activistas a su comportamiento.

Identificados

Según relató la plataforma, gracias a la ayuda de varios vecinos estos individuos fueron localizados y confrontados, momento en el cual, además de reconocer los hechos, se identificaron como personal militar. No obstante, la propia asociación señaló que, cuando llegó la Policía, ninguno de los dos le comunicó dicha condición a los agentes que se personaron en el lugar.