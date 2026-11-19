Ferrol
José Calvo Poyato presenta este viernes en la Central Librera de Dolores 'El imperio en la tormenta'
Se trata de una novela histórica que tiene como eje principal la Armada Invencible
José Calvo Poyato presenta este viernes, a las 19.00 horas en la Central Librera de la calle Dolores, su última obra, 'El imperio en la tormenta', una novela histórica que publica la editorial HarperCollins y cuya trama gira alrededor de la Armada Invencible. El autor parte de una premisa: una flota española que no fue vencida, un desastre inglés olvidado y un océano que siguió siendo español.
Calvo Poyato regresa de este modo a un género que conoce bien, el de la novela histórica, tras títulos como 'La ruta infinita' y 'Dueños del mundo'. La entrada es libre hasta completar aforo.