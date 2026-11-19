José Calvo Poyato publica esta obra en HarperCollins Marina Arcos

José Calvo Poyato presenta este viernes, a las 19.00 horas en la Central Librera de la calle Dolores, su última obra, 'El imperio en la tormenta', una novela histórica que publica la editorial HarperCollins y cuya trama gira alrededor de la Armada Invencible. El autor parte de una premisa: una flota española que no fue vencida, un desastre inglés olvidado y un océano que siguió siendo español.

Calvo Poyato regresa de este modo a un género que conoce bien, el de la novela histórica, tras títulos como 'La ruta infinita' y 'Dueños del mundo'. La entrada es libre hasta completar aforo.