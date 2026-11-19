Fina Saavedra, durante su trabajo en el Avenida Cedida

La jubilación de Josefa Saavedra, tras quince años de trabajo como churrera en la cafetería Avenida –establecimiento que viene de cumplir sus 75 años de vida–, es el motivo del homenaje que sus compañeros le van a brindar esta noche a través de una cena. Su marcha supone, como recuerdan los que compartieron todo este tiempo con ella, la despedida de “no una trabajadora cualquiera... ¡se jubiló Fina!”.

De hecho, a la hora de hablar de Fina, justo después de su jubilación, la definen “como una luchadora desde la cuna, terca y cabezota, bulliciosa y guerrera como pocas”. Pero, sobre todo, describen a la homenajeada como “leal, cariñosa (aunque lo disimule), generosa sin medida y amiga incondicional. Una persona entrañable a la que ya echamos de menos”.

Así que, echando la vista atrás de lo que han sido los tres lustros de Fina Saavedra en el Avenida, las personas que han estado con ella recuerdan que “hemos pasado por buenos y malos momentos, pero ella siempre estuvo ahí para sacarnos una sonrisa, con sentido del humor ácido, poniéndolos las pilas a todos”.

Por eso, después de esta descripción de la persona, desde el Avenida se lanza un cariñoso mensaje: “¡Gracias Fina por estar a nuestro lado y por tantos momentos inolvidables!”.