Felipe VI posando para la foto de familia en el patio de armas del Cuartel de Dolores Juan Rey-Cabarcos

Puntual, a las 12.10 horas, como estaba previsto, el rey Felipe VI entró en el Cuartel de Dolores, donde fue recibido con honores por el personal de la sede del Tercio Norte de Infantería de Marina. No fue la primera visita del monarca a Ferrol, ciudad a la que, oficialmente, regresó tras casi dos años (la vez anterior fue el 20 de febrero de 2025), pues antes había estado en el polvorín de Mougá en un recorrido de trabajo por algunas unidades y centros de las Fuerzas Armadas de la plaza de Ferrol para "conocer de primera mano sus actividades, capacidades y materiales".

También fue un acto atípico, pues no hubo presencia de autoridades civiles, una ausencia que es relativamente habitual en eventos estrictamente militares pero que en este caso estaba más justificada si cabe por la campaña electoral.

En el Cuartel de Dolores, la agenda se centró en conocer el equipamiento y el material de los infantes de Marina y de la Policía Naval, pero también de otros medios, como los perros que se utilizan en las tareas de detección de explosivos o sustancias estupefacientes cuando integran los equipos operativos de seguridad que, por ejemplo, embarcan en las fragatas o patrulleros con base en Ferrol en misiones de todo tipo, tanto en aguas jurisdiccionales españolas como en despliegues con la OTAN de presencia naval y seguridad marítima.

Cabe recordar que las unidades de la Armada tienen una participación estable en las dos Agrupaciones Navales Permanentes de la Alianza Atlántica (SNMG-1 y SNMG-2). Martín Carreño y Brandon Bedoya fueron dos de los infantes que se encargaron de explicarle al rey los pormenores del armamento y también de los medios de protección y material sanitario con el que cuentan.

El monarca recibiendo explicaciones sobre el material de la Unidad de Buceo Juan Rey-Cabarcos

Uno de los momentos donde más se demoró el monarca fue con la perra Beach, la 'princess', como la llaman, del Cuartel. Es uno de los trece canes que tiene el Tercio, especializados en diferentes materias, desde la detección de drogas y explosivos hasta de seguridad y combate. Estos últimos están preparados para integrar los equipos operativos de seguridad, a bordo de los buques, tal como señaló el cabo Novoa.

La visita concluyó con la foto de familia en el patio del cuartel y con un ágape en el que participó el personal.