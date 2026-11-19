Los actos incluyen la carrera el domingo 22 Daniel Alexandre

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora el próximo miércoles 25 de noviembre, fecha en la que tendrá lugar en el Concello de Ferrol el acto institucional.

Pero además de este, se programan otras actividades que abarcan varios días y diferentes públicos, aunque desde el ejecutivo local se quiere llamar la atención especialmente en el público juvenil.

Así, bajo el lema ‘Só...déixate de escusas’ se desarrolla toda una campaña en torno a los receptores más habituales de los mensajes del mundo digital.

De este modo, el punto de mira se fija en aquellos adolescentes y personas adultas jóvenes que desarrollan parte de sus relaciones afectivas y sociales en entornos digitales para que puedan reconocer las violencias machistas, cuestionar las excusas que las normalizan y promover relaciones basadas en el consentimiento, la libertad y el respeto.

La Carrera contra la violencia machista será el domingo 22 y este jueves concluye el plazo de inscripción Más información

Ejemplos como “Só lle pedín o contrasinal”, “só insistín un pouco” o “só a reenviei” demuestran cómo una simple palabra puede ocultar una conducta grave, de ahí que el lema de la campaña comience por ese ‘só’.

Se pretende, de este modo, desmontar la minimización, situar la responsabilidad en quien actúa, promover un cambio de conducta y ofrecer criterios para poder identificar dichas manifestaciones.

Programa

El epicentro de la programación será el acto institucional del miércoles 25N en el salón de recepciones del Concello, a partir de las 11.145 horas. Se procederá a la lectura de la declaración institucional con la participación de alumnado de centros educativos y se escenificará una ‘performance’ que tienen su origen en el Consello Municipal de Igualdade e Muller.

Como viene siendo habitual se iluminará la fachada de violeta desde el lunes al día 29 y se publicitará esta efeméride en colaboración con el Basketmi, Valdetires, Baxi, O Parrulo y Racing.

En los centros educativos se programan actividades como escape rooms, para primero y segundo de ESO, en los que una adolescente debe escapar de una pareja tóxica.

Teatro para el alumnado de Primaria, con la obra ‘Rachando co guión’, y sesiones de microteatro, el 27 y 28 en asociaciones de vecinos y establecimientos comerciales y hosteleros de la ciudad, completan el programa para este 25N.