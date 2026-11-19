Monumento en la zona de O Pieiro, donde el Club de Montaña advierte de que hay parte de la senda que está sin desbrozar F. C.

El ‘Camiño do Litoral’ que impulsa la Xunta de Galicia como “la gran senda que une y vertebra nuestra costa en etapas bidireccionales que podrás recorrer a pie o en bicicleta” ha sido estudiado, en el tramo que discurre por Ferrol, Eume y Ortegal, por el Club de Montaña Alpinista Abrente, lamentando que tal y como están las vías propuestas a día de hoy es “irrealizable”.

Así se lo han hecho saber en un escrito a la Presidencia del gobierno gallego, la Dirección Xeral de Turismo y los regidores de Ares, Ferrol, Valdoviño, Cedeira, Cariño y Ortigueira, solicitando a través de los diferentes registros que “fagan unha revisión seria da proposta e ata entón retiren a publicidade que anima aos camiñantes e ciclistas a meterse onde non deben”.

En este sentido, el presidente de la entidad ferrolana, Xan Ramírez, explica que en una revisión rápida “se aprecia unha total falla de traballo de campo”, lamentando que el itinerario pudiese estar diseñado “sobre Google Earth nun despacho e sen mirar se había rutas colgadas nas plataformas dixitais” y subrayando una “falta de criterio, pois opcións que se fan en sitios non se fan noutros, e en determinados lugares non se ten respecto por zonas sensibles medioambientalmente falando”.

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De este modo, señalan algunos de los tramos “que cando menos son discutibles”, empezando por el municipio de Ares, donde llaman la atención sobre el trayecto de la playa de Sabadelle hasta O Bosque, “que está pechado de vexetación” y en el de O Raso-Seselle, que combina playa y espacio urbanizado en vez de atravesar por el camping. En Ferrol, por su parte, destacan igualmente falta de desbroce en O Pieiro y que se atraviese el espacio dunar de Doniños, sobre el que pesan varias protecciones.

En el caso de Valdoviño, entre otras, indica el Club de Montaña que se evitan lugares de interés como el castro de Taraza o las minas de arsénico en la subida a Campelo, mientras que la remontada desde Pantín a Ferrería para subir a Vilarrube y bajar por Porto do Cabo “é discutible tendo alternativas máis cercanas a costa e sen tantos desniveis”.

Echan de menos en Cedeira, entre otras cuestiones, que no se llegue a la garita de O Vilar y Tarroiba; en Cariño, la crítica tiene que ver con la necesidad de recuperar el llamado ‘Camiño dos Mortos’ a San Xiao do Trebo en vez de la pista asfaltada propuesta, y en Ortigueira han detectado que son muchos los tramos de interés que se quedan fuera. “Puxeron o carro diante dos bois”, concluyen, pidiendo rigor e interlocución con los agentes de la zona.