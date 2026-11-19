Nuevas estanterías y mesas en la biblioteca Cedida

La recuperación de la biblioteca municipal de Caranza, cerrada hace ya siete años por las filtraciones de agua derivadas de los graves problemas en la cubierta del centro cívico –y agravadas por las fuertes lluvias registradas en noviembre de 2019–, es ya una realidad. Tanto es así que, según las estimaciones de la Asociación de Vecinos Cuco Ruiz de Cortázar, el equipamiento cultural podría volver a estar operativo durante las primeras semanas de 2027.

De hecho, esta misma semana se ha recibido el nuevo mobiliario para el espacio, adquirido a la empresa Projects Happen Inside por 11.044 euros a través de un contrato menor, arrancando ya el montaje y colocación del mismo. Y es que, como explicó la presidenta de la entidad vecinal, Pilar Rodríguez, la reposición del espacio, al margen de las obras generales, no estaba contemplada en el proyecto original de rehabilitación del centro cívico, tramitándose de forma independiente como respuesta a una de las demandas del barrio.

“Se solicitó una subvención a la Xunta para financiar el mobiliario y finalmente se aprobó”, detalla la representante, apuntando, no obstante, que la dotación de estos materiales solo es el primer paso en la reapertura de la biblioteca. Así, restaría, entre otras actuaciones, el dotar al espacio de nuevo servicio de internet y de conexiones telefónicas, que se anularon tras registrarse tiempo atrás “cortocircuitos” provocados por las inundaciones en el centro.

De igual modo, Rodríguez Venancio bromeó con el hecho de que el color de la sala, de un tono crema que contrasta con el azul suave de las columnas y las vigas, fue sugerido por el propio alcalde después de “casi tener un infarto” al ver el anterior, un verde pistacho. En cuanto al fondo bibliográfico, la presidenta apunta que en las anegaciones se perdieron muchos volúmenes de gran valor patrimonial, pero que se lograron salvar sobre un millar de libros.