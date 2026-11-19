Foto de familia de los bomberos participantes en el proyecto Cedida

La ONG con base en Ferrol Briegal (Busca e Rescate Integral en Emerxencias de Galicia) completó recientemente la segunda fase de su proyecto internacional ‘Fortalecemento da Xestión de Emerxencias ante Inundacións e Riadas’, un programa iniciado en 2025 con el respaldo financiero de la Xunta diseñado para reforzar la capacidad de respuesta de equipos locales en Perú.

En esta segunda etapa, que se saldó con la creación del primer Grupo de Rescate Acuático Binacional, formados por efectivos del mencionado país y de Bolivia, se desarrolló entre el 3 y el 14 de noviembre y contó con la participación de ocho bomberos de Galicia, cuatro de Ferrol –dos profesionales del cuerpo municipal, otro de Navantia y el último del parque comarcal de As Pontes– y los restantes de A Coruña, O Salnés y Porriño. Esta nueva unidad, subrayó Briegal, permitirá contar en el área con un equipo con capacidad de ofrecer una reacción dinámica y autónoma en situaciones de desastres naturales como inundaciones en la zona.

Así, además de realizar adiestramientos intensivos en técnicas de salvamento en aguas rápidas, manejo de embarcaciones y protocolos de seguridad, desde la ONG se hizo entrega de material específico a los bomberos locales.