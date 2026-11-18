Parte del material se encuentra en la estación naval de A Graña Emilio Cortizas

La Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cantábrico, un organismo dependiente de la Armada, mantiene abierto hasta el próximo lunes, día 23, el plazo de presentación de ofertas sobre un lote de chatarra con un precio de algo menos de 9.000 euros.

Entre el material del que se quiere desprender la Junta Delegada se encuentra una grúa pórtico giratoria con pluma articulada que está despiezada en la estación naval de A Graña, así como otros 76 objetos y equipos más.

En concreto, hay electrodomésticos y maquinaria de cocina de todo tipo: lavavajillas, lavadoras, cafeteras, neveras o incluso mesas, pero también televisores, lámparas, camas y sillas metálicas, además de extintores o máquinas de pesas.

Por otra parte, en el lote figuran también varias embarcaciones –una de ellas es una fueraborda– y tres vehículos, como es el caso de un todoterreno, una furgoneta y microbús procedentes del parque de autos número 2, que, como se recordará, en breve se trasladará a la Factoría de Subsistencias, actualmente en obras de adecuación para acoger este servicio de la Armada.

Los pliegos pueden obtenerse hasta este viernes, día 20, a las 13.00 horas, y la apertura de ofertas se hará a las 11.00 del lunes.