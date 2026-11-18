La edición de 2025 de la carrera reunió a un buen número de participantes Emilio Cortizas

A las 22.00 horas de este jueves se cierra el plazo de inscripción para participar en la carrera y la marcha contra la violencia machista, que este domingo, día 22, a las 11.00 horas, alcanza su séptima edición. Se trata de una actividad gratuita para la que es necesario inscribirse esta web.

Además de la caminata, abierta a todas las edades, hay también competición en las categorías sub 18 –nacidos en 2009 y 2010–, sub 23 –del 2004 a 2008–, sénior –entre 1991 y 2003– y máster –1990 y anteriores–.

Las personas que se hayan apuntado hasta el pasado martes pueden recoger los dorsales en la Casa da Muller; el resto, el mismo domingo a partir de las 9.00. Ya son cerca de 800 participantes los que se han anotado para la prueba.