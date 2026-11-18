Imagen de archivo del centro de salud de Caranza Emilio Cortizas

La Unidade de Saúde Mental (USM) del centro de salud de Caranza se va a trasladar provisionalmente al piso cero del Hospital Naval. El Área Sanitaria de Ferrol lo avanzaba este miércoles, precisando que el cambio responde a la necesidad de llevar a cabo obras de reforma en el consultorio del barrio ferrolano.

En concreto, son cinco profesionales los que desenvuelven su labor allí. Dos psiquiatras, un psicólogo clínico, una enfermera especialista y un profesional administrativo conforman un equipo que se ocupa de unas 50.000 personas. Todas ellas serán atendidas temporalmente en las instalaciones de San Pedro de Leixa desde este jueves 19 hasta que concluyan los trabajos, a los que el Área les calcula unos cuatro meses.

Desde el Servizo de Psiquiatría subrayan que el objetivo es la humanización de la unidad a través de una reforma estructural y la dotación de nuevo mobiliario para poner en marcha “unha Unidade máis accesible a todas as persoas e, de xeito paralelo, xerar unha contorna amigable e acolledora que invite á tranquilidade e á reflexión, tan necesarias en pacientes que padecen enfermidades mentais”.

A mayores, exponen los profesionales que el proyecto de renovación servirá para crear un entorno terapéutico en el que se facilite la comunicación, la recuperación y la psicoterapia, garantizando “unha atención adaptada ás súas necesidades específicas, considerándose esa contorna como un axente terapéutico activo de gran relevancia”, valoran.

Enumeran que en la intervención —financiada con fondos del Ministerio de Sanidad—se introducirán elementos “cómodos e confortables” para facilitar la expresión emocional y la terapia. Estará concebido, además, como un espacio polivalente adaptado a las necesidades individuales de cada paciente. A mayores, la reforma tendrá en cuenta el impacto de las tonalidades de colores, que se han escogido en gamas suaves.