La autora de ‘Si amar tuviese tributos’ resalta las miles de formas del amor Cedida

‘Si amar tuviese tributos’ o ‘Se amar tivese tributos’, dos títulos de un mismo poemario por el que Rosa María Milleiro vuelve a apostar por una edición bilingüe en español y gallego, se presentará este jueves 19 en el Hotel Almirante. A partir de las 19.30 horas, la poeta dará a conocer este libro editado por Pigmalión, acompañada de la paleontóloga María José Soto Barreiro y de las profesoras Pilar Vázquez y Nona Inés Vilariño.

“Todo hoy en día tiene un precio material y parece que poniéndole uno tienes la situación de poder usar y de poder hacerlo a tu manera”, explica la autora sobre esa hipótesis que se plantea en el título. Milleiro entiende que “si amar tuviese tributos, yo, que soy una persona que tengo el verbo amar en primera posición de mis latidos, estaría para siempre hipotecada”.

Este poemario, consecuentemente con el día a día de la persona de la que nace, se estructura en lo que se podría denominar fotogramas, ya que “cualquier sentimiento que tengo está basado en un recuerdo”, donde la imagen se vuelve igualmente protagonista. Una vez localizado este elemento simbiótico, el proceso creativo que suele llevar a cabo la escritora se limita a “dejarlo fluir a través de los pasos de mi vida” y ponerse manos a la obra, hasta que uno de los poemas se transforma en la clave del título y del conjunto.

“Son sentimientos que yo no los he inventado, sino que los he aprendido”, relata la artífice, dando cuenta de que, a pesar de no podría existir algo más íntimo, cualquiera podrá verse reflejado en sus palabras, “porque el amor es tan universal que siempre vas a encontrar alguna sustancia que la haces también tuya”.

Rosa María Milleiro, que admite rodearse en su entorno de “muchas personas a las que amo”, bebe de este verbo con la certeza de que no es necesario referirse a “la persona enamorada, sino simplemente quererte a ti misma y después compartir el respeto, el cariño, la compañía, la caricia... Pero no hace falta tener esa persona que es la que te va a dar vida, no. La vida la vas a encontrar tú, ejerciendo el amor con muchas posibilidades”.

Según manifiesta la creadora, ganadora del XVIII premio de poesía en gallego que entrega la Sociedad Artística Ferrolana, “el amor es una pieza tan usual y al mismo tiempo tan válida que la podemos usar todos con la grandeza de compartir amando”.

Después de haber publicado otros poemarios bilingües en la misma editorial, como son ‘Amarré la distancia en el cordón de mis zapatos’ y ‘Quise ser la barca comprimida en tus remos’, Rosa María Milleiro invita a toda persona amante de la poesía a acercarse a este ‘Si amar tuviese tributos’, ya que, entre las distintas intervenciones que incluirá el acto de presentación “siempre saldrá un ejemplo de los grandes poetas que tenemos próximos, a nivel gallego, a nivel nacional e internacional”.