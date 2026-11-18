El candidato durante el reparto de propaganda en Recimil Juan Rey-Cabarcos

El alcalde de Ferrol y cabeza de lista del Partido Popular al Senado por A Coruña, José Manuel Rey, defendió este miércoles una mayor apuesta por la Formación Profesional (FP) como una de las claves para facilitar el acceso de las personas al mercado laboral. El representante, que durante el mediodía participó en un acto de reparto de propaganda electoral en el barrio de Recimil, centró su última intervención en las propuestas de su formación en materia educativa, denunciando que el sistema actual sufre de un “problema estrutural”, como reflejan los últimos resultados del informe PISA.

De esta forma, el candidato aseguró que una de las medidas que tomará el PP en este ámbito es la sustitución de la actual Lomloe por un nuevo marco educativo que refuerce las competencias básicas “co obxectivo de mellorar os resultados académicos do alumnado de Primaria e Secundaria”. En lo relativo a la FP, los populares plantean una ampliación acordada con las Comunidades Autónomas, centradas en los ciclos que generan más empleo y en los sectores con mayor demanda, como la construcción.

De hecho, proponen expandir las modalidades duales para que lleguen a más empresas, independientemente de su tamaño, además de reforzarla eliminando las matrículas en los ciclos más solicitados por el tejido empresarial. A esto se suma una ampliación de las bolsas de becas.

Respecto al primer nivel educativo, hasta los tres años, la formación afirma que se acordará con las CCAA la cofinanciación de las escuelas infantiles públicas y concertadas en un 50% de cara a garantizar su gratuidad, como ya sucede en Galicia.