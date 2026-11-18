La corporación municipal secundó un minuto de silencio este miércoles a las 12.00 horas Cedida

La corporación ferrolana secundó este miércoles un minuto de silencio por la mujer de 30 años asesinada el 12 de noviembre. La víctima, que vivía en Asturias, tenía dos hijos menores y constaban denuncias previas contra su presunto agresor. Ya son 45 víctimas de violencia machista este 2026, 1.386 desde que hay registro.