Ferrol
Minuto de silencio en Ferrol por otro asesinato machista
La corporación secundó el acto, tras confirmarse que la de la asturiana de 30 años es otro caso de violencia de género
La corporación ferrolana secundó este miércoles un minuto de silencio por la mujer de 30 años asesinada el 12 de noviembre. La víctima, que vivía en Asturias, tenía dos hijos menores y constaban denuncias previas contra su presunto agresor. Ya son 45 víctimas de violencia machista este 2026, 1.386 desde que hay registro.