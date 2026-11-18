La segunda edición del evento fue un éxito Kiko Delgado

Más de 1.300 alumnos y alumnas de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de la comarca participaron este miércoles en la segunda edición de la Feira de Formación e Educación de Ferrol que organizan conjuntamente el Concello y el Campus Industrial de la Universidade da Coruña.

El Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas fue un hervidero de estudiantes que pudieron conocer de primera mano las opciones de futuro, complementando así la información que reciben en sus respectivos centros educativos. “Dá gusto ver este Auditorio cheo de rapaces e rapazas que xa non son o futuro, senón o presente”, aseguró el alcalde, José Manuel Rey Varela, “ao que nós queremos contribuír a axudarlles a elixir os seus estudos”.

Un total de 17 instituciones y centros educativos públicos y privados acudieron a la llamada del Concello y el Campus para mostrar al alumnado su oferta formativa y también profesional.

Así, estuvieron presentes las tres universidades públicas –UDC, USC y UVigo–, pero también la Intercontinental de la Empresa, la Europea, Nebrija, el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, la Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED–, así como el Centro Superior de Hostelería de Galicia, la Escuela Superior Marcelo Macías, Atlantic Air Academy, Air Hostess Coruña, y EF Business School.

Junto a esas, equipos de la Policía Local y de la Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas también pudieron presentar sus opciones para el alumnado.

Mañana y tarde

La iniciativa se dividió, como el año pasado, en dos sesiones: la de mañana, dirigida a los centros educativos, que fueron llegando escalonadamente para poder recibir una atención más personalizada. Por la tarde, la propuesta se abrió al público general, principalmente padres y madres, que pudieron también conocer los detalles de las diferentes alternativas para sus hijos e hijas.

El Concello y la UDC subrayan que la iniciativa nació el año pasado con la objetivo de facilitar al alumnado que se encuentra en un momento clave “a elección do seu propio camiño” y, para ello, han querido concentrar en un espacio como el Auditorio Álvaro Lamas algunas de las posibilidades “para que vexan e identifiquen cales encaixan mellor cos seus intereses e aspiracións”.