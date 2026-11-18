La avenida do Mar es unas de las zonas más castigadas cuando llueve con cierta fuerza Daniel Alexandre

Las lluvias intensas que cayeron en la ciudad, aunque intermitentemente, a lo largo de la tarde de este miércoles provocaron algunas inundaciones en los puntos habitualmente críticos de la ciudad, como en el último tramo de la avenida do Mar de Caranza, antes del desvío hacia A Gándara o As Pías. De hecho, efectivos del parque de bomberos de Ferrol tuvieron que intervenir para achicar el agua que se apozó en los carriles en dirección al centro.

Hubo otras zonas que también sufrieron atascos en la primera de las jornadas en las que la lluvia hará acto de presencia. Esta previsión meteorológica es positiva para el abastecimiento de agua. Como se recordará, en estos momentos el embalse de As Forcadas está en un cuarto de su capacidad y ya se han tomado medidas restrictivas en diferentes ámbitos, como el riego de espacios públicos, los baldeos o, en el ámbito particular, el llenado de piscinas y el lavado de coches. Además, la presión del agua se ha bajado, aunque ligeramente, entre las 22.00 y las 07.00 horas.