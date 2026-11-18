La sesión de presentación y el taller se llevaron a cabo en la Sala Curuxeiras de la Autoridad Portuaria Cedida

La Asociación Galega de Actividades Náuticas (Agan+) presentó el pasado martes en la Sala Curuxeiras de la Autoridad Portuaria el Plan Estratéxico do Destino Náutico Ría de Ferrol en una convocatoria a la que asistieron una veintena de entidades. Se trata de un documento elaborado con el respaldo de la Diputación de A Coruña que cuenta con una versión para la ciudad herculina y busca “unir o mar e a terra en novos itinerarios turísticos en dez concellos”, trasladan.

En el que se corresponde con la costa ferrolana, no solo miran a la urbe naval, sino también a otros municipios como Ares, Mugardos, Fene, Neda y Narón, asistiendo a la explicación tanto instituciones como clubes, empresas del sector, agencias, guías, hostelería y agentes culturales y de formación.

En concreto, estaba presente como anfitrión el ente portuario, la Capitanía Marítima y también el Concello fenés. Además, se sumaron la Federación Galega de Vela, el Club Náutico Ría de Ares, Náutica Dunasport y Palmira Scuba. Junto a ellos estuvieron empresas como Viaxes Galitur, Viaxes Narón, Ferrol Guías, Secret Galicia, Factor Ocio, Raíces da Costa Ártabra, Finca dos Mares y Restaurante Muelle 43, además del Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav, el CIFP Rodolfo Ucha y el Clúster de Turismo.

El vicepresidente de la Agan+, José Manuel Fernández, fue el encargado de abrir la jornada, dibujando itinerarios náutico-culturales en los que se combina una salida en barco con un recorrido por el patrimonio militar, industrial y marinero. La coordinadora de Proxectos Europeos de Agan+, Elena Fernández, tomó el testigo para presentar el estudio de destino y dinamizar un taller de creación de productos turísticos.

Rede CCF

Agan+ coordina la Rede de Cruceiros Costeiros e Fluviais dos Destinos Náuticos Sostibles de España (Rede CCF), “o noso proxecto máis importante”, valoró Fernández, enumerando que está integrado por 28 entidades y once comunidades autónomas que comparten metodología, itinerarios certificados y comercialización conjunta, una hoja de ruta común que la asociación aplica ahora en la ría de Ferrol y A Coruña.

La idea es que la Rede CCF trabaje en una red nacional cohesionada de destinos náuticos-culturales con una oferta sólida de cruceros y experiencias turísticas sostenibles. En el caso de la comarca de Ferrolterra, el proyecto se divide en cuatro pasos. En primer lugar, realizar un estudio de destino para analizar puertos, escalas, playas, patrimonio, empresas y barreras que deben superarse.

Una vez concluido, en segundo lugar se creará el itinerario, combinando la salida en barco con un paseo por el patrimonio, la gastronomía y la historia de la comarca. Además, se pondrán en valor sus bondades a través de fotografías y un vídeo 360º que traslade al viajero a cada lugar, concluyendo con la comercialización y la promoción a través de la plataforma de Agan+.

“Inspirándonos no Douro ou nas canles de Francia, Galicia ten recursos para facer o mesmo”, incidió el vicepresidente de la asociación, avanzando que el 3 de diciembre se presentarán los resultados en la ciudad naval, incluyendo también dos rutas náuticas básicas y una “premium”, sendos paseos terrestres que conecten puertos y patrimonio, asesoramiento personalizado a diez empresas, un mapa interactivo con tours culturales 360º y Google Street View, así como una campaña y material promocional.