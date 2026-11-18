El caso fue juzgado por el Tribunal de Instancia de Ferrol en 2024 Jorge Meis

La Audiencia Provincial de A Coruña rechazó recientemente el recurso de apelación presentado por la defensa de un vecino de Ferrol acusado de varios delitos de maltrato de obra, habitual y de lesiones leves contra su expareja. Los hechos, juzgados por el Tribunal de Instancia de la ciudad naval en noviembre de 2024, tuvieron lugar durante el tiempo que el agresor y la víctima estuvieron casados, entre diciembre de 2020 y junio de 2022.

Tal y como recoge el escrito del organismo judicial, a lo largo de este período, el encausado golpeó, humilló, insultó e incluso amenazó de muerte a la mujer y su familia, imponiendo finalmente el Juzgado de Instrucción de Ferrol una orden de alejamiento a la mujer y la hija de ambos.

Así, el recurso de la defensa solicitaba la total absolución del encausado, condenado a dos años y diez meses de cárcel y un total de 201 días de trabajos en beneficio de la comunidad –además de penas de inhabilitación para portar armas y de prohibición de acercarse a las víctimas–, en base a infracciones del principio de congruencia y de la motivación de la sentencia, así como de vulneración de la presunción de inocencia. A este respecto, la Audiencia es tajante en sus observaciones, señalando, en los dos primeros supuestos, que no se observan dichos fallos y que el escrito de los letrados están presentados de forma generalista y abstracta, “omitiendo concretar el alcance y la fundamentación del supuesto defecto procesal”.

Respecto a la presunción de inocencia, la sala hace hincapié en que no es su función el reexaminar las pruebas, sino determinar si se han practicado con validez, lo cual confirma. En cualquier caso, incide en que los testimonios y las fotografías aportadas, en oposición a las afirmaciones del acusado, no dejan lugar a dudas de su veracidad y utilidad en el procedimiento.