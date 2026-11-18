El socialista Julián Reina se suma a la reivindicación del dique
El PSOE también recogió otras demandas del comité de empresa de Navantia, como el plan industrial
El número dos de la lista de los socialistas coruñeses al Congreso, el ferrolano Julián Reina, se reunió este miércoles con el comité de empresa de Navantia para recoger sus demandas en el marco de la campaña electoral. Junto a él han estado también la diputada Montse García Chavarría y Alejandro García, aspirantes al Senado por el PSdeG-PSOE.
Entre las reivindicaciones de la plantilla que ha hecho suyas el candidato está la del dique, expresando Reina que “o compromiso que podemos asumir neste momento é defender con todas as nosas forzas esta necesidade, que está absolutamente manifestada e contrastada para seguir mellorando a competitividade dos nosos estaleiros”.
Además, el socialista quiso poner en valor de nuevo “que durante estes anos se realizou o maior investimento nos nosos estaleiros desde que eu teño memoria”, afirmando que “son avances moi importantes, pero tamén temos que seguir mellorando e modernizando as instalacións”. En este sentido, destacó la construcción de la fábrica de bloques, con la que “xa se aprecia unha mellora da competitividade”.
Interlocutores
Concluyó Reina su declaración apreciando que “como candidatos ao Congreso e ao Senado debemos garantir que seremos os interlocutores desta comarca en Madrid e que traballaremos para que esta reivindicación saia adiante”.
En este sentido, Alejandro García hizo suyas las necesidades trasladadas por el comité de empresa de Navantia, enumerando que “algunhas das súas maiores preocupacións son o plan industrial, o emprego, a segunda fase da modernización do estaleiro e que Fene participe da carga de traballo”, así como de la necesidad de “investir en I+D+i para seguir avanzando na competitividade”.
Asimismo, apuntó que otro ámbito trasladado por la representación sindical es la actual descentralización de las competencias de gestión, especialmente recursos humanos y compras. Por su parte, García Chavarría cuestionó las recientes declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sobre el salario mínimo. “Sorprende o moito que cobra e o pouco que quere que cobren os demais”, expresó.