La dotación del buque Cedida

Tras más de dos semanas de despliegue, el patrullero de altura ‘Serviola’ ya se encuentra en su base, en el Arsenal militar. El buque ha completado con éxito su participación en la operación de presencia, vigilancia y disuasión en los espacios marítimos de Ceuta, estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y Mediterráneo occidental, donde ha llevado a cabo los cometidos propios de las denominadas MSO –siglas en inglés de Operaciones de Seguridad Marítima–, es decir, acciones de verificación y control del tráfico marítimo, así como el seguimiento a diferentes unidades de interés en aguas de soberanía española que diariamente cruzan el estrecho de Gibraltar.

En ese sentido, una de las actuaciones específicas en las que ha estado implicado el ‘Serviola’ es la colaboración con la Unidad de Defensa de Artillería de Costa y la Estación de Vigilancia de Ceuta dentro de las tareas de monitorización del tráfico y “conocimiento del entorno”, explica la Armada.

En esa misión, el patrullero de altura ha embarcado un equipo operativo de seguridad de Infantería de Marina del Tercio Norte. La presencia en la zona de buques de pequeño porte de la Armada con base en Ferrol no se ha interrumpido con la salida del ‘Serviola’, tras ser relevado por el ‘Centinela’.

MOM

El ‘Serviola’ ha estado integrado en el Mando Operativo Marítimo –MOM–, el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al jefe del Estado Mayor de la Defensa, que es responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia y vigilancia, además de detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una crisis. El MOM está bajo el mando del almirante de Acción Marítima, Vicente Cuquerella, y tiene su sede en Cartagena.