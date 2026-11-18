Rueda de prensa del comité en febrero tras la presentación del plan industrial Jorge Meis

La mayoría sindical del comité de empresa de Navantia Ferrol (MAS y CIG) exigen a la dirección de la empresa y a CCOO que hagan público el "suposto acordo" sobre el plan industrial al que habrían llegado ambas partes a finales de octubre.

MAS y CIG explican que desde hace un tiempo las secciones sindicales y las federaciones de Industria de los sindicatos han venido trabajando conjuntamente con el objetivo de negociar el plan estratégico para consolidar la carga de trabajo, programar las necesidades de personal y garantizar las inversiones necesarias. Para conseguirlo, añaden, todos adquirieron el compromiso de "non actuar de maneira unilateral" para "preservar a unidade sindical", más importante todavía tras la convocatoria de elecciones generales.

Por ello, consideran que, "de ser certo" que se ha llegado a un acuerdo, "estariamos ante unha operación deseñada de costas ao cadro de persoal e á súa representación, cunha clara aposta por CCOO e cunha forma de proceder absolutamente inadmisible: con nocturnidade e aleivosía, pasando por riba da representación legal dos traballadores e traballadoras e amosando unha deslealdade inaceptable".

En ese sentido, reiteran que el acuerdo debe hacerse público y, en el caso de que no exista, "que o desmintan" y explique si fue "un brinde ao sol". Pero MAS y CIG van más allá y piden la dimisión del presidente, Ricardo Domínguez, y de la máxima responsable de la SEPI, Belén Gualda "por manexar o futuro de milleiros de familias con esta frivolidade".

Por último, la mayoría sindical reclama a la dirección que se siente a negociar "con transparencia, lealdade e respecto".