Encuentro de los representantes nacionalistas con trabajadores de Ferrol Juan Rey-Cabarcos

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el diputado y cabeza de lista al Congreso por A Coruña, Néstor Rego, acompañados de los candidatos comarcales a ambas cámaras, Manuel Polo y Pilar Lozano, mantuvieron este miércoles en Ferrol un encuentro con trabajadores de diferentes sectores económicos, desde el naval a la atención sociosanitaria, para abordar la situación del mercado laboral en Galicia. Durante la reunión, trasladaron a los representantes sus propias vivencias en materias como la negociación de convenios colectivos, las condiciones de trabajo o las bajas por motivos sanitarios.

Así, tras abordar la coyuntura en la que se encuentra el territorio –recordando Pontón que la gallega era una de las comunidades autónomas con los salarios y las pensiones más bajas–, los nacionalistas comparecieron ante los medios para denunciar las políticas laborales actuales y para advertir de las consecuencias en este ámbito de un potencial gobierno de coalición entre PP y Vox, además de presentar algunas de las propuestas de su formación. “Para o BNG é unha prioridade garantir unha vida digna para as maiorías sociais do noso país”, afirmó Rego, incidiendo en que Galicia se encontraba “nunha situación socioeconómica moi complexa” por la subida del coste de vida.

De este modo, el diputado incidió en que uno de los objetivos principales de la formación el plantear medidas para mejorar el bienestar de los ciudadanos, comenzando por la derogación íntegra de la reforma laboral de 2012. En concreto, Rego aboga por suprimir los cambios en las autorizaciones administraciones previas en casos de despidos colectivos, las condiciones e indemnizaciones en ceses improcedentes o la movilidad territorial.

De igual modo, el candidato reivindicó que “se cumpla co criterio da Carta Social Europea de subir o SMI ao 60% do salario medio”, apuntando que el pasado lunes el Gobierno central había impulsado un nuevo incremento, pero que la cuantía se situaba 140 euros por debajo de dicho criterio comunitario. En este ámbito, Néstor Rego considera que dicho aumento serviría, además, para “impulsar a negociación colectiva” y el crecimiento general de las retribuciones, “que é fundamental para nutrir as cotizacións á Seguridade Social e para que no futuro haxa pensións medias máis altas”.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, comenzó su intervención denunciando la normalización de la precariedad, afirmando que no debería estar permitido que “xente que traballa moi duro” no solo no pueda llegar a fin de mes, sino que “o día 15 na súa nómina non queda nada, porque coas facturas, co que custa a alimentación, co que subiron os alugueres, os salarios dan cada vez para menos”. Asimismo, la representante señaló que, en el caso concreto de Galicia, a la realidad de los sueldos y las pensiones bajas se suma un incremento de la inflación superior a la media estatal.

De esta forma, la nacionalista planteó esta situación en un marco “no que a dereita ten unha axenda que quere recortar dereitos”, asegurando, además, que dichas políticas se estaban poniendo a prueba en Galicia. A modo de ejemplo, Pontón Mondelo reflexionó sobre la propuesta del Partido Popular de dar más poder a las mutuas para agilizar las altas médicas, afirmando que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está “empeñado en poñer en marcha medidas que queren que a xente enferma teña que ir a traballar” pese a que, aseguró, Galicia tiene una de las cifras de bajas más reducidas del Estado.

“Creemos que ten que haber un reequilibrio, porque desde logo, a clase traballadora, os pensionistas do noso país e tamén os pequenos e medianos autónomos están tendo moitísimas dificultades e temos que defender os seus dereitos”, aseveró la representante, solicitando así el voto para el BNG el próximo 29 de noviembre.