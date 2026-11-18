Uno de los robos tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias AEIG

La Audiencia Provincial de A Coruña confirmó recientemente otras cuatro condenas por conformidad de un ladrón reincidente de la ciudad naval, conocido por haber tenido cuatro juicios diferentes en un mismo día, y que se suman a las ocho que ya atendió este organismo durante el presente 2026 –una de las cuales hace poco más de una semana–. En esta ocasión, como reflejan los escritos judiciales, se trata de cinco robos con fuerza –dos de ellos sin éxito– en una vivienda de Narón, una guardería de Ferrol, el pabellón Río Xuvia, en el barrio del Ensanche A, y en la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, acometidos entre el mes de agosto de 2024 y finales de enero de 2025.

Por todo ello, la defensa y el Ministerio Fiscal acordaron penas que suman más de seis años de cárcel, así como el abono de indemnizaciones por los efectos robados que no pudieron ser recuperados –como es el caso de candelabros y copas, y otros elementos patrimoniales del templo– y de los destrozos causados durante la entrada en los establecimientos.