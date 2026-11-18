Charla de Cofer en imagen de archivo Daniel Alexandre

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer– organiza el curso ‘Xestión empresarial eficiente e sostible: claves para mellorar a rendibilidade e a organización de negocio', de 12 horas de duración y en modalidad de teleformación, que se desarrollará el próximo lunes 23, el 25 y el 30, así como el 2 de diciembre, de 16.00 a 19.00 horas.

La organización empresarial explica que el curso será impartido por Implicatum y se dirige a trabajadores por cuenta ajena, autónomos y desempleados. Se estructura en cuatro módulos –rentabilidad real, bienestar empresarial, gestión de personas y financiación europea– y desde Cofer apuntan que la formación es de “especial interese” para los departamentos de Recursos Humanos de las empresas.

La inscripción es gratuita, pero tiene plazas limitadas, por lo que las personas interesadas deben formalizar su solicitud en la web de Cofer y aclarar dudas o pedir más información en el teléfono 981 333 305.