Opciones de futuro
Una veintena de opciones de futuro durante todo el día en el Auditorio de Ferrol
La Feira de Formación e Educación celebra su segunda edición
El Auditorio Álvaro Lamas acoge, durante toda la mañana y parte de la tarde de este miércoles 18, la segunda edición de la Feira de Formación e Educación que promueven el Concello y la UDC, a través del Campus Industrial de Ferrol.
Serán un total de 19 puestos los que den a conocer a los participantes las distintas opciones de futuro que ofrecen, entre las que estarán representadas las tres universidades del Sistema Universitario de Galicia (UDC, USC y UVigo), así como UNED Ferrol y la Intercontinental de la Empresa.
Asimismo, estarán presentes instituciones de ámbito estatal y otros centros singulares como la Atlantic Air Academy, así como cuerpos de Policía, Guardia Civil, Armada y Bombeiros de Ferrol.