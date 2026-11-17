Participantes en la primera edición de la Feira de Formación e Educación, que se estrenó el pasado noviembre de 2025 Emilio Cortizas

El Auditorio Álvaro Lamas acoge, durante toda la mañana y parte de la tarde de este miércoles 18, la segunda edición de la Feira de Formación e Educación que promueven el Concello y la UDC, a través del Campus Industrial de Ferrol.

Serán un total de 19 puestos los que den a conocer a los participantes las distintas opciones de futuro que ofrecen, entre las que estarán representadas las tres universidades del Sistema Universitario de Galicia (UDC, USC y UVigo), así como UNED Ferrol y la Intercontinental de la Empresa.

Asimismo, estarán presentes instituciones de ámbito estatal y otros centros singulares como la Atlantic Air Academy, así como cuerpos de Policía, Guardia Civil, Armada y Bombeiros de Ferrol.