La costa ferrolana fue la primera en verse afectada por la borrasca Jorge Meis

El fuerte temporal que desde la mañana de ayer lunes afecta a buena parte de Galicia apenas está provocando incidencias en el entorno de la ciudad naval. Así, si bien la Axencia Galega de Emerxencias identificó hasta seis avisos en el término municipal de Ferrol, desde el Concello únicamente se destacaron tres actuaciones del parque municipal de bomberos: una el propio día 16 y otras dos durante la mañana de hoy martes, todas ellas por árboles caídos a causa de los fuertes vientos –que llegaron a alcanzar los 65,9 kilómetros por hora–.

La primera salida, según relató el gobierno local, tuvo lugar en torno a las 14.00 horas para retirar un ejemplar caído sobre la carretera en el núcleo de As Rabascosas, en la parroquia de Mandiá. Ya al día siguiente, a las 06.47 y a las 10.35, se registraron las restantes intervenciones, en los lugares de San Pedro y A Chousa, en Leixa y Doniños, respectivamente.

De este modo, con motivo de esta borrasca, la Xunta, a través de la Dirección Xeral de Emerxencias, activó hoy a primera hora el nivel de alerta naranja por fenómenos meteorológicos en todo el litoral de la Comunidad, comenzando durante la tarde en la costa ferrolana y extendiéndose con el paso de las horas al resto del territorio. El aviso, no obstante, contrasta con las previsiones para la comarca de cara al resto de la semana, que anticipa cielos cubiertos sin lluvia hasta la noche de mañana miércoles. El jueves, de igual forma, se esperan chubascos continuos con vientos de fuerza media hasta las últimas horas del próximo viernes.