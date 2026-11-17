Esta será la última zarzuela del programa después de ‘Doña Francisquita’ Jorge Meis

Después de que la anterior zarzuela del programa cultural municipal del último cuatrimestre del año arrasara con las entradas, este sábado tendrá lugar la segunda y última propuesta de estas características en el teatro Jofre. En esta ocasión, el sábado 21, a las 20.30 horas, se representará una de las obras más conocidas del género como es ‘La Gran Vía’, a cargo de la compañía Materlírica España.

Esta creación en un acto y cinco cuadros, con música de Federico Chueca y Joaquín Valverde, y libreto de Felipe Pérez González, se presentó en 1886. A lo largo de los 90 minutos de duración, ‘La Gran Vía’ relata la futura construcción de la avenida que cruzaría Madrid de un extremo a otro.

Así pues, el proyecto serviría de inspiración a los dos compositores de la música, así como al autor del texto, cuya propuesta permanece inalterada con respecto al repertorio original que se pudo escuchar en el estreno, con dos piezas añadidas: ‘El Pasacalle de los Sargentos’ y ‘Vals de la Seguridad’.

Las entradas están disponibles presencialmente en la taquilla del teatro Jofre o en este enlace a la web ataquilla.com.