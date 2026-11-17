Extracto da portada de 'Unha cidade en Marte', editado por Embora e ilustrado por Eduard Altarriba i Bigas

Entre los seis títulos seleccionados como finalistas del Royal Society Young People’s Book Price 2026, cuya obra ganadora será elegida por centros educativos, grupos juveniles y clubes de lectura de todo Reino Unido, figura ‘Moving to Mars’, una obra de Eduard Altarriba, Guillem Anglada-Escudé, Sheddad Kaid-Salah Ferrón y Miquel Sureda Anfres, ilustrada por el primero. Este libro, que originalmente fue escrito en catalán y editado por Joventut, fue publicado por la editorial ferrolana Embora en galego, con la traducción de María Alonso Seisdedos.

Este fin de semana, la Royal Society dio a conocer las obras finalistas de un premio que reconoce los mejores libros de divulgación científica dirigidos a lectores de menos de 14 años, con el objetivo de fomentar la lectura entre los jóvenes y despertar interés por la ciencia.

La entidad londinense, que es la academia científica más antigua que se mantiene en funcionamiento ininterrumpidamente, reúne a numerosos de los más eminentes científicos del mundo.

Proceso

El jurado encargado de la selección de los seis libros finalistas, presidido por Cristina Lazzeroni, catedrática de Física de Partículas en la University of Birmingham, estuvo integrado por Hiba Noor Khan, escritora y antigua profesora de Física; Ken Wilson-Max, autor de reconocidos libros infantiles; Andrew Blair, maestro de tercero y cuarto de Primaria y responsable del área de Ciencias, y el doctor Joshua Kestel, investigador de la Royal Society.

La lista se distribuirá por escuelas, grupos juveniles y clubes de lectura, de manera que los participantes deberán leer y debatir sobre los seis títulos antes de la elección final del ganador, que se dará a conocer en junio de 2027. En la anterior convocatoria estuvieron implicados más de 600 centros educativos y 11.000 jóvenes.