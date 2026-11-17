Pantalla de la estación de Ferrol indicando los servicios cancelados Juan Rey-Cabarcos

La primera jornada de huelga del sector del ferrocarril se saldó, en la ciudad naval y su entorno con la cancelación de múltiples recorridos, principalmente de media distancia.

Según el cronograma de servicios mínimos publicado por Renfe en su web oficial, dentro de las rutas de ancho métrico únicamente se vieron afectados los trenes entre Ferrol y Ribadeo de las 10.45 y las 15.00 horas, mientras que el de las 19.05 circuló con normalidad. En el caso de la conexión con Oviedo –que cubre el mismo trayecto que el anterior–, todos los servicios programados en ambas direcciones funcionaron sin incidencias.

El caso opuesto sucedió en el media distancia entre Ferrol y A Coruña, en el que únicamente dos rutas, la de las 12.40 y la de las 14.15 horas –cada una en una dirección– no se vieron afectadas por los actos de protesta.