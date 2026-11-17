Javier Losada y Xaquín García Sinde, en una imagen de archivo Jorge Meis

La CGT critica que casi un mes después de que se anunciase que “próximamente” se iban a convocar 99 nuevas plazas para el astillero de Navantia Ferrol no se hayan publicado en el portal de empleo. El sindicato considera “impresentable” que así sea y apunta que las personas candidatas llevan “case un mes esperando”, lo que demostraría “unha vez máis que a dirección de Navantia despreza ás persoas que aspiran a ingresar na empresa”.

La CGT extiende esa censura a los “sindicatos que colaboran con Recursos Humanos nos procesos de ingreso –CCOO, MAS y CIG–, que tampouco dan ningunha explicación sobre o que está pasando, a pesar de ser partícipes”.