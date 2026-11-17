A la biblioteca-hemeroteca del Ateneo Ferrolán se puede acceder presencialmente en horario de tarde Emilio Cortizas

El Ateneo Ferrolán inaugura un nuevo espacio digital en línea para el conocimiento y la investigación de la historia local y del resto de la comarca, extendiendo el alcance de su biblioteca-hemeroteca Ángeles Alvariño con la creación de un blog. Esta iniciativa ya se ha materializado y está disponible en este enlace.

La iniciativa nace con el objetivo de acercar a la ciudadanía y a todo el público interesado los fondos, recursos y patrimonio documental que ya custodiaba la biblioteca-hemeroteca del Ateneo Ferrolán, que dispone de una colección de cerca de 15.000 volúmenes, además de conservar una importante recopilación de prensa local y comarcal desde el siglo XIX.

En el nuevo blog se podrán descubrir desde publicaciones históricas, colecciones especiales, recursos digitales y hasta actividades que se organizan desde la biblioteca, además de facilitar el acceso a los fondos y al repositorio digital, accesible directamente mediante este enlace.

Servicio

La biblioteca-hemeroteca se puede visitar presencialmente en las instalaciones del Ateneo Ferrolán, que están situadas en la calle Magdalena 202-204, únicamente en horario de tarde, de 17.00 a 21.00 horas, mientras que por la mañana se mantiene abierta la oficina, de 11.00 a 13.00. Por otra parte, las visitas guiadas están disponibles con previa reserva en la secretaría.

Este servicio se integra en la Rede de Bibliotecas de Galicia desde 1996 y en 2008, la Xunta le entregó el reconocimiento de ‘Biblioteca de titularidade privada de especial interese para Galicia’, principalmente, debido al valor y la singularidad de sus fondos hemerográficos.

Con la denominación de Ángeles Alvariño, la biblioteca-hemeroteca se dedica a la ferrolana que lideró los inicios de la investigación en oceanografía.