Oficina municipal de turismo de la plaza de España, el pasado verano Daniel Alexandre

La ciudad naval despidió el pasado mes de octubre con un incremento del 87,76% en el número de visitantes que hicieron uso de la Oficina Municipal de Información Turística (OMIT) de la plaza de España, pasando de los 670 del mismo período de 2025 a 1.258 en el presente.

De ello dio cuenta este martes el gobierno local ferrolano, detallando que el perfil de los visitantes sigue siendo principalmente nacional, siendo 967 –un 76,8% del total– usuarios españoles, frente a los 291 extranjeros. En esta línea, el Consistorio señaló que casi la mitad de estos turistas, el 42,9%, provenían de otros puntos de Galicia, mientras que el 6,5% eran de la Comunidad Valenciana; el 5,8% de Castilla y León; el 4,7% de Madrid y el 2,5% de Andalucía. En cuanto a los viajeros internacionales, la nación con mayor número de usuarios del OMIT fue Alemania, con un 30,2% del total, seguida de Italia (10,9), Francia (10,5), Reino Unido (6,3) y los Estados Unidos (5,3). Finalmente, el Concello también afirmó que se recibieron consultas de ciudadanos de Hong Kong, Líbano y Nueva Zelanda, pero de forma anecdótica.

En cuanto al perfil de los visitantes, desde el departamento de Turismo se señaló que el grupo de edad más representativo fue el de personas de entre 35 y 65 años –un 40,4%% del total–, seguido de los mayores de esta edad (35,1%), los menores de 18 años (12,4%) y, finalmente, los incluidos en la franja entre 18 y 34 años (12%). Por último, el Consistorio señaló que el patrimonio y los museos son los motivos más comunes de las visitas a Ferrol, seguido del turismo de naturaleza. Asimismo, durante el mes se registraron un total de 424 pernoctas en la ciudad.