Los socialistas exigen la apertura inmediata del espacio Jorge Meis

El grupo municipal socialista cargó este martes contra el gobierno local de Ferrol por el retraso en la apertura del nuevo parque canino de Catabois, la primera de estas instalaciones promovida por la Xunta en las siete grandes ciudades y que, en el caso de la naval, está ligado al proyecto del “pulmón verde” del barrio, en el antiguo polígono de tiro.

“A Rey Varela non lle importa a veciñanza”, criticó el portavoz de la formación, Ángel Mato, que acusó al regidor de mantener cerrado el espacio “porque non pode ir a sacarse a foto coa apertura”. A este respecto, el representante señaló que el ejecutivo autonómico hizo entrega de las llaves del área la pasada semana, lo que permite iniciar la gestión y explotación del mismo.

Asimismo, el también secretario xeral del PSdeG de Ferrol afeó la demora en la propia transferencia de la titularidad, asegurando que las obras en sí habían concluido el pasado mes de febrero, pero que no se le comunicó al Consistorio hasta el 10 de noviembre, nueve meses más tarde. El socialista, no obstante, responsabiliza al Concello de esta situación, afirmando que todo es fruto de su “alarmante falta de planificación”, a lo que se suma el supuesto retraso en la apertura.

De este modo, Mato Escalona demandó al gobierno ferrolano que ponga en funcionamiento “de maneira inmediata, hoxe mesmo”, estas instalaciones municipales.