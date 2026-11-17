Los socialistas en la sede de Cofer Juan Rey-Cabarcos

Continuando su ronda de contactos con entidades socioeconómicas de la comarca, el número 2 de la lista socialista al Congreso, Julián Reina, junto a los también candidatos Alejandro García y Diego García, mantuvieron hoy un encuentro de trabajo con la directiva de la Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal (Cofer) para abordar “os retos e as oportunidades de desenvolvemento económico” de las tres comarcas.

La reunión, celebrada en la sede de la entidad patronal, sirvió, como afirmaron los representantes, para “analizar” la situación en la que se encuentra el territorio, tanto a nivel de inversiones –realizadas y pendientes–, como “as novas oportunidades que se están abrindo”, además de “as materias pendentes” por parte del Gobierno central. En este sentido, Reina Villalón incidió en la importancia de “coñecer as prioridades dos distintos sectores” de cara a “identificar novas actuacións” que permitan un mejor desarrollo de Ferrolterra.

Por su parte, desde Cofer se recordó que se trata de una organización “de carácter independiente”, por lo que, a su juicio, resulta fundamental mantener esta clase de encuentros para poder “trasladar as necesidades do territorio”. “Para nós é un pracer reunirnos cos candidatos do Partido Socialista ás eleccións xerais. Somos a organización empresarial máis representativa da nosa comarca (...), polo que entendemos que debemos manter un diálogo con todas as formacións, afirmaron.