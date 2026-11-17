Llegada al lugar del encuentro de José Manuel Rey y Fabiola García Daniel Alexandre

El cabeza de lista al Senado por A Coruña del Partido Popular, José Manuel Rey, participó este martes en dos actos de campaña en Narón y Ferrol. En el primero, celebrado a las puertas de las instalaciones de la siderúrgica Megasa, el también alcalde de la ciudad naval estuvo acompañado del vicesecretario de Economía y Desarrollo de la formación, Alberto Nadal, que aprovechó su comparecencia ante los medios para denunciar la política energética del Gobierno central.

A juicio del representante, el proceder del Ejecutivo está suponiendo que “el peso del sector industrial continúe cayendo”, incidiendo especialmente en el caso de la automoción. A este respecto, el popular aseguró que “la falta de inversiones en la red energética” se está traduciendo en que muchas empresas que querían implantarse en España decidan no hacerlo a causa, insistió, de los problemas de suministro.

Así, afeó a la Administración central su apuesta por el gas frente a alternativas renovables más “baratas”, demandando al mismo tiempo un “plan de choque” de inversiones en el sistema energético, además de defender medidas como la eliminación del impuesto del 7% a la generación eléctrica o que se destine el 25% de los derechos de emisión a industrias electrointensivas.

Pacto de Estado

Ya por la tarde, el candidato popular, acompañado de la número 2 al Congreso, Fabiola García, participó en un encuentro con entidades de la comarca para abordar las propuestas de su formación en materia social. Durante su intervención, el popular contrastó las diferentes políticas de la Xunta en este ámbito con las del Gobierno, criticando, por ejemplo, la falta de inversiones en el CAMF de Ferrol.

De esta forma, los representantes avanzaron, entre otras iniciativas, una propuesta para impulsar un Pacto de Estado por la Dependencia, a través del cual se sufragaría el 50% del coste público del sistema autonómico. Asimismo, anunció la deducción de un 40% del coste familiar en atención personal a personas dependientes. A nivel de pensiones, los candidatos aseguraron que su agrupación farantizará que se mantendrá el poder adquisitivo y deducciones del IRPF de cara a incentivar la jubilación activa.