Los tres ejemplares de cerezos blancos fueron entregados a media mañana Juan Rey-Cabarcos

Las obras de la primera fase del macroproyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’, en el entorno de la calle Irmandiños, siguen avanzando con el objetivo de estar finalizadas antes de que comiencen los festejos navideños. Y si bien el estado de los trabajos deja entrever que la última parte de esta etapa, el tramo entre la plaza de Galicia y la avenida de Esteiro, finalmente se completará en 2027, el resto de actuaciones en marcha avanzan a un ritmo considerable.

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Así, a día de hoy las labores de los operarios de Copasa, empresa adjudicataria de la fase 1, se dividen en varios frentes: por un lado, se está ya completando la nueva rotonda que rodea el Monumento a los Caídos en África, cuya circunferencia está terminada y se está trabajando en los remates previos a la colocación del sustrato para la superficie ajardinada. Por otra, continúa la instalación del firme del carril bici entre las puertas de Enfermería y del Dique. Y, junto a esta última, siguen las labores de urbanización y preparación del enrejado de la muralla.

Sin embargo, las dos actuaciones más llamativas que comenzaron esta semana fueron la colocación de los árboles en las jardineras frente al teatro Jofre y la aplicación de una nueva capa de aglomerado en buena parte de Irmandiños. En el primer caso, los tres ejemplares –cerezos blancos– fueron entregados a hoy media mañana y plantados a primera hora de la tarde, después de que se retirase con una pala excavadora el firme provisional que se había depositado hasta su plantado.

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En el segundo, los trabajos comenzaron días atrás y, salvo un pequeño segmento frente a la puerta de Enfermería, tanto la base como el revestimiento asfáltico –que finalmente será de pavimento bituminoso, al menos a lo largo de la calle, y no de hormigón como en Igrexa– ya están terminados entre el puerto de Curuxeiras y el área infantil de la plaza Rancho da Praça-Rendilheiras de Vila do Conde. De igual modo, también se está trabajando en las futuras zonas verdes del vial, si bien la plantación de las especies arbóreas y demás unidades vegetales se demorará hasta que terminen el resto de las obras.

En cuanto a la urbanización del entorno de la Puerta del Parque, la actuación está prácticamente terminada, lo que ha motivado que se ralenticen las labores en este punto para concentrarse en otras zonas de la antigua muralla del Arsenal –ahora mismo solo se está trabajando en una zona cercana al acceso a las instalaciones castrenses–.